В Самаре вспыхнул мощный пожар, поднялась стена огня и дыма. Видео

В российском городе Самара 22 января разразился мощный пожар в пределах так называемого Кировского рынка. Огонь охватил тысячу квадратных метров площади торговых павильонов.

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Местные власти утверждают, что погибших и пострадавших нет. Кадры с места происшествия распространили российские Telegram-каналы.

Россияне снимали видео с разных ракурсов, отмечая, что пожар в районе торгового комплекса "Кировский маркет" был виден издалека, шлейф черного дыма растянулся на большое расстояние.

По словам очевидцев, со стороны рынка также раздавались взрывы, поэтому они предположили, что огонь добрался к павильону с пиротехническими средствами. Со своей стороны, продавцы жаловались, что потеряли товара на миллионы рублей.

По данным росСМИ, о ЧП стало известно около 09:00 по местному времени, очаг возгорания располагался не на самом рынке, а на сопредельной территории – в районе ул. Железной Дивизии, 2в.

Когда МЧС выехало на место происшествия, пожар охватывал 120 кв. м, а со временем огонь распространился дальше на общую площадь 1000 кв. м.

Администрация Кировского рынка заверила, что как могла помогала и пожарным, и торговцам – выводить людей, эвакуировать товар и бороться с распространением огня. Говорят, что погибших или пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Клинцах Брянской области РФ двое суток тушили пожар на нефтебазе, возникший из-за атаки БПЛА в ночь на 19 января. Там горели четыре резервуара с топливом весом более 3100 тонн.

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