В России 15 сентября вспыхнул очередной мощный пожар. В Самаре загорелся подшипниковый завод.

Площадь пожара составила порядка 10 кв м. Об этом пишут российские СМИ.

"В Самаре крупный пожар возле Кировского рынка. Горит подшипниковый завод. В здании загорелось масло на площади 100 кв м. Информации о погибших и пострадавших нет. На месте уже работают пожарные", – сообщают российские пропагандисты.

В то же время, некоторые российские ресурсы пишут, что речь идет о "бывшем заводе".

По данным местных СМИ, к тушению пожара от МЧС России привлечены 59 человек и 18 единиц техники.

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Напомним, 9 сентября пожар бушевал в российском Ярославле. Там загорелось здание районного военкомата.

Усадьба Вахрамеева, где располагался военкомат, была построена еще в 1912 году и внесена в список федеральных памятников РФ.