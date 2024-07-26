Ростовскую область атаковали дроны, были слышны взрывы: россияне говорят, что все сбили. Фото и видео

В Ростовской области России в ночь на 26 июля прогремели взрывы, после чего начался пожар (предварительно, в районе села Несветай Мясниковского района). Военное руководство РФ утверждает, что это – следствие сбития БПЛА.

Видео дня

Местные Telegram-каналы около 00:50 сообщали, что в Ростове в некоторых районах включалась сирена. В частности, тревогу слышали жители микрорайона Военвед.

Чуть позже в соцсетях заявили о взрывах. В селе Несветай (18 км от города Ростов-на-Дону) загорелась трава в поле. По некоторой информации, также зацепило крышу одного из домов, есть выбитые стекла – обломки беспилотника упали в частный двор.

Говорят, что ПВО страны-агрессора якобы сбила около Несветая два дрона. А пресс-служба МО РФ проинформировала, что военные якобы перехватили и уничтожили над Ростовской областью четыре БПЛА.

Звук взрыва в российском селе Несветай:

Россиянка, которая сняла пожар на камеру, заявила, что "был большой взрыв, от которого проснулось все село". Она пожаловалась, что "там огонь" и "все очень сильно испугались".

Согласно утверждениям минобороны Российской Федерации, еще два украинских БПЛА якобы ликвидировали над Курской областью государства-агрессора.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июля под атакой были военные объекты россиян во временно оккупированном украинском Крыму. Предварительно, был прилет в районе аэродрома "Саки", там разгорелся пожар и происходила вторичная детонация. Поражен склад с БК, предположили в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!