В рядах русских добровольцев раскол? РДК поддержал Пригожина, легион 'Свобода России' выступил против всех

На фоне заявления руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о нападении российских солдат на его наемников, Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" выступили со своими комментариями. Примечательно, что мнения российских добровольцев разнятся.

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Об этом стало известно из их Telegram-каналов. В РДК поддержали Пригожина, а добровольцы легиона "Свобода России" выступили против.

"Евгений Пригожин за минувший год войны превратился из "сумрачного повара Путина" в самостоятельную политическую фигуру. Я думаю, хотя мы и стоим по разные стороны баррикад и имеем разную точку зрения на будущее РФ, что вполне могу назвать его патриотом России, без сарказма и иронии. Напряжение в высших эшелонах власти РФ росло, санкции и неудачи на фронте усилили процессы "гниения и распада".И вот мы имеем: амбициозного, рассерженного, популярного в народе и военной среде патриота, владеющего собственной частной армией; деморализованное затянутой кровавой войной население и невнятную политическую власть. Готовимся!", – говорится в заявлении командира РДК.

В ЛСР в свою очередь также прокомментировали известие.

"Интересные события разворачиваются на просторах нашей Родины и они очень напоминают смутные времена столетней давности. Бестолковая, коррумпированная и недееспособная военно-политическая верхушка путинской России превращает в фарш сотни тысяч мужчин. Евгений Пригожин, сам выходец из путинской номенклатуры, решил, что настало его время сыграть свою собственную игру, благо его "оркестр" всегда наготове. Мы знаем, что если он начнёт вооружённый мятеж, то с большой вероятностью одержит успех. Но также мы помним, как он и его пособники отрезали головы людям, убивали своих людей молотом цинично снимая это на видео и издевались над безоружными. Не стоит приписывать ему воинскую честь и доблесть, которых нет", – пишут представители легиона "Свобода России".

Они также призвали покончить с войной.

"Мы, свободные граждане России, не оставим свой народ наедине с неопределенностью и страхом. Мы положим конец войне и освободим нашу Родину от прогнившей системы, чьей бы она ни была: путинской или пригожинской", – добавили в заявлении легиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате этого много "вагнеровцев" было ранено, также есть и погибшие. В минобороны РФ поспешили откреститься от этого удара по "вагнеровцам" и заявили о провокации.

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