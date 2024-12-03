В русской Якутии упал астероид: что известно о последствиях. Видео

Вечером 3 декабря из космоса на Землю в российской Якутии упал астероид C0WEPC5. Это небесное тело было открыто только утром этого дня. Астероид был замечен на снимках, сделанных телескопом обсерватории Китт-Пик.

Видео дня

Как отметили в Европейском космическом агентстве, астероид C0WEPC5 маленький, его диаметр не превышал одного метра. Так что разрушения от его падения не прогнозировались.

Якутские спасатели сообщили, что C0WEPC5 прошел над атмосферой республики Саха, "повреждений и пострадавших нет, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена".

Российские ученые утверждали, что астероид взорвется в атмосфере без угрозы для людей, "поскольку в Якутии относительно небольшое количество населения" (так говорил московский профессор Александр Родин). Однако это "небольшое количество" сделало много соответствующих видео.

В частности, снимали падение и взрыв небесного тела жители Олекминского и Ленского районов Сахи. Взрыв был хорошо виден в радиусе 500 километров от места падения обломков астероида.

В момент входа в атмосферу скорость C0WEPC5 составляла 16 км/с. Он вошел в верхние слои атмосферы на высоте 100 километров над Землей по координатам 118.63° в.д., 60.827° с.ш.

Каждый год на Землю падает несколько таких космических объектов небольшого размера – до одного метра. Ученые все чаще подмечают такие тела на ранней стадии. С начала 2024 года астрономы спрогнозировали четыре столкновения астероидов с Землей.

Последний, если не считать сегодняшнего, упал на Землю 4 сентября. RW1 вошел в атмосферу над южной частью Тихого океана и взорвался в небе над Филиппинами.

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