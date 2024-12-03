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В русской Якутии упал астероид: что известно о последствиях. Видео

Михаил Левакин
Новости России
2 минуты
3,5 т.
В русской Якутии упал астероид: что известно о последствиях. Видео

Вечером 3 декабря из космоса на Землю в российской Якутии упал астероид C0WEPC5. Это небесное тело было открыто только утром этого дня. Астероид был замечен на снимках, сделанных телескопом обсерватории Китт-Пик.

Видео дня

Как отметили в Европейском космическом агентстве, астероид C0WEPC5 маленький, его диаметр не превышал одного метра. Так что разрушения от его падения не прогнозировались.

В русской Якутии упал астероид: что известно о последствиях. Видео

Якутские спасатели сообщили, что C0WEPC5 прошел над атмосферой республики Саха, "повреждений и пострадавших нет, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена".

Российские ученые утверждали, что астероид взорвется в атмосфере без угрозы для людей, "поскольку в Якутии относительно небольшое количество населения" (так говорил московский профессор Александр Родин). Однако это "небольшое количество" сделало много соответствующих видео.

В частности, снимали падение и взрыв небесного тела жители Олекминского и Ленского районов Сахи. Взрыв был хорошо виден в радиусе 500 километров от места падения обломков астероида.

В момент входа в атмосферу скорость C0WEPC5 составляла 16 км/с. Он вошел в верхние слои атмосферы на высоте 100 километров над Землей по координатам 118.63° в.д., 60.827° с.ш.

Каждый год на Землю падает несколько таких космических объектов небольшого размера – до одного метра. Ученые все чаще подмечают такие тела на ранней стадии. С начала 2024 года астрономы спрогнозировали четыре столкновения астероидов с Землей.

Последний, если не считать сегодняшнего, упал на Землю 4 сентября. RW1 вошел в атмосферу над южной частью Тихого океана и взорвался в небе над Филиппинами.

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