На Филиппинах упал астероид: местные жители зафиксировали мощную вспышку. Видео

В среду, 4 сентября, над Филиппинами зафиксировали яркую вспышку – там упала астероид. При вхождении в атмосферу Земли он взорвался и распался на части, прежде чем приблизиться к поверхности.

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Как пишет Daily Mail, скорость небесного тела достигала 39 тысяч миль в час (или 62 764 километров). Очевидцы, которым повезло наблюдать за этим явлением, поделились кадрами в сети.

Астероид впервые был замечен всего за восемь часов до того, как он вошел в атмосферу. Это сделало его только девятым объектом, который точно наблюдали перед ударом о Землю. Ему дали название 2024 года RW1.

На опубликованных кадрах астероид казался даже ярче Луны.

В Европейском космическом агентстве отмечалось, что размером астероид был примерно один метр. Благодаря небольшим габаритам он не нанес никакого вреда при столкновении с Землей.

Как сообщал OBOZ.UA, к Земле летит астероид размером примерно как два футбольных поля. Астрономы подчеркивают, что он промчится мимо нашей планеты на небольшом расстоянии в середине сентября.

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