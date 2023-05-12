В РПЦ лишили сана священника, молившегося за мир
Московский городской епархиальный суд Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана клирика храма апостола Андрея Первозванного иерея Иоанна Коваля. Причиной такого решения стало то, что он во время богослужений молился не о победе стране-агрессора России в войне против Украины, как было приказано, а о мире.
Об этом сообщил Telegram-канал SOTA. В феврале российский патриарх Кирилл своим указом запретил клирику служение.
Отмечается, что в "Молитве о святой Руси", в принудительном порядке распространенной по епархиям РПЦ, Коваль вместо слов "возстани, Боже, в помощь людям Твоим и подаждь нам силою Твоею победу" произносил "возстани, Боже, в помощь людям Твоим и подаждь нам силою Твоею мир".
В церковном суде объяснили, что приняли решение о лишении сана на основании 25 правила Святых Апостолов, которое запрещает клятвопреступление. Под ним в РПЦ подразумевают отказ от безоговорочного выполнения приказов.
Решение о лишении сана теперь должен утвердить Кирилл, однако церковный суд полностью подконтролен ему.
Стоит отметить, что брать в руки оружие и участвовать в боевых действиях православным священникам строго запрещено – но, как видим, только не российским. Они учат детей убивать, вместе с оккупантами колесят по "горячим точкам", теперь же сосредоточились на войне против Украины. Тут они не "просто" молятся, а подносят снаряды оккупантам и сами обстреливают украинских воинов. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.
Напомним, патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий полномасштабную войну РФ против Украины, попытался обосновать российское вторжение. Он в очередной раз обвинил в этом Запад, заявив, что причиной войны в Украине стало якобы отсутствие общих ценностей.
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