В Ростовской области взорвалось авто начальника штаба воинской части. Видео

На территории военного городка в Миллерово (Ростовская область России) взорвался автомобиль начальника штаба, первого заместителя командира воинской части – предварительно, Вадима Собеского. Оккупант не пострадал, потому что успел выйти из машины после того, как та начала "шипеть и дымиться".

Видео дня

Об этом написали росСМИ, а позже подтвердили в Следственном комитете РФ. Последний возбудил уголовное дело по факту покушения на офицера.

Собеский, кстати, является уроженцем Украины – Кривого Рога. Российское гражданство получил в 2011 году. Входит в руководство 559-го бомбардировочного авиаполка Воздушно-космических сил Российской Федерации (место дислокации – Морозовск Ростовской области). Аэродром в этом городе незадолго до подрыва машины был атакован БПЛА.

Взрыв в квартале имени маршала Ефимова в Миллерово в автомобиле Volvo прогремел утром 14 июня.

Некоторые вражеские Telegram-каналы предположили, что неизвестные заложили самодельное взрывное устройство. Мол, на месте ЧП были обнаружены поражающие элементы.

"Сначала следователи предположили, что причиной пожара стала неисправность газового оборудования. Однако позже, при осмотре места происшествия, были обнаружены предметы, похожие на части СВУ. Вокруг машины также были обнаружены, металлические шарики диаметром 4 мм, которые могли быть использованы в качестве поражающих элементов", – написал один из источников.

Известно, что Вадим Собеский есть в базе данных "Миротворец". Там сказано, что он "причастен к геноциду украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских и объектов инфраструктуры".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 14 июня украинские БПЛА атаковали российский военный аэродром "Морозовск".

– Позже в ГУР заявили, что Силы обороны использовали около 70 беспилотников Dragon и Splash. Главной мишенью был ангар для истребителей-бомбардировщиков Су-34 Fullback противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!