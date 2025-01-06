В Ростовской области РФ поднялся дым в районе складов химкомбината, производящего топливо для ракетных двигателей. Фото

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ в понедельник, 6 января, поднялся высокий столб дыма в районе военных складов, где хранится сырье для производства ракетного топлива. Перед этим была объявлена тревога из-за угрозы ракетного удара.

Видео дня

Ростовские паблики около 14:20 (15:20 по Ростову) распространили фото и видео с места происшествия. Отмечалось, что сначала раздался сильный взрыв, после чего вблизи Шахтинска-Каменского сразу повалил густой дым.

Также в сети опубликовали видео, на котором виден пролет беспилотника.

Как известно, в Каменске-Шахтинском расположен "Комбинат Каменский" – предприятие, специализирующееся на производстве топлива для ракетных двигателей.

Также там расположены привязанные к комбинату военные склады – хранилища, на которых хранится сырье для производства ракетного топлива. Именно там виден дым, отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 января на Ростовщине пожаловались на массированную атаку БПЛА, в Таганроге прозвучало более 30 взрывов. По данным СМИ, есть попадание по военному аэродрому, однако местные власти отчитались о якобы отражении атаки.

Напомним также, 6 января источники OBOZ.UA сообщили, что дроны СБУ успешно поразили цель в крупнейшем торговом порту на Балтике Усть-Луга, что в Ленинградской области РФ. В результате повреждены емкости с газовым конденсатом, что приведет к длительным перебоям в работе терминала.

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