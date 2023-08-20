В Ростовской области пожаловались на атаку дронов на воинскую часть

В Ростовской области РФ пожаловались на атаку дронов, произошедшую утром 20 августа. Все три дрона якобы были успешно нейтрализованы российскими РЭБ.

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Два из них упали на территории одной из воинских частей региона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", – уверил Голубев.

В комментариях в местных чатах жители Каменск-Шахтинского рассказывают, что слышали громкий взрыв, однако называют разное время, когда он был слышен. Некоторые пишут о звуке взрыва около 4 часов утра, некоторые называют время 4:40 – 5:00.

Напомним, в ночь на 20 августа в Курске прогремел взрыв на вокзале. Причиной стало попадание дрона в крышу здания вокзала, там вспыхнул пожар. Российские СМИ сообщили о пяти пострадавших вследствие разлета осколков стекла из окон сооружения.

Тем временем в Московской области закрывали аэропорты из-за атаки дронов.