На вокзале возник пожар: Курскую область посетила 'бавовна'. Видео

В воскресенье, 20 августа, около 03:20 в российском городе Курск прозвучал мощный взрыв. В районе железнодорожного вокзала виднеется дым, а самом здании – пожар.

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Об этом сообщают росСМИ. В сети публикуют кадры с места событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На опубликованных фото и видео можно заметить, что над вокзалом поднялся дым. Внутри здания рассыпаны осколки стекла.

По данным российских источников, на место происшествия были вызваны пожарные и правоохранительные органы.

"По предварительным данным, ВСУ совершили атаку на Курский вокзал при помощи БПЛА", — сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Немного позже губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о раненых в результате инцидента.

"По предварительной информации он (дрон – Ред.) врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте", — сообщил губернатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 19 августа в минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбила над Крымом "переоборудованную в ударный вариант" ракету С-200. В атаке у Шойгу обвинили "киевский режим".

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