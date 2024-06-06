В Ростовской области после взрывов горит Новошахтинский НПЗ. Видео

В ночь на четверг, 6 июня, в Ростовской области России прогремела серия взрывов. После этого возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. Он отметил, что на НПЗ была совершена атака дронами, но не уточнил, кто именно атаковал предприятие.

"В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется", – заявил российский чиновник.

Местные жители тоже говорят, что по заводу ударили беспилотники. Очевидцы также делятся своими видео пожара на НПЗ.

Новошахтинский завод нефтепродуктов – единственный нефтеперерабатывающий завод, работающий в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2009 году.

Это далеко не первая атака Новошахтинского НПЗ. В последний раз (не считая сегодняшний удар) о взрывах на предприятии из-за беспилотников сообщалось 12 апреля этого года. В первый раз украинские дроны ударили по этому НПЗ 22 июня 2022 года.

Между прочим, считается, что предприятие ранее принадлежало семье Медведчука.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 мая ВМС в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны поразили нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ. Один из них расположен в порту "Кавказ", где также была выведена из строя паромная переправа. По этим объектам избивали украинский береговой комплекс "Нептун" и ударные дроны.

Также Силы обороны разбили российскую батарею противовоздушной обороны С-300/400 в Белгородской области. В частности, были уничтожены две пусковые установки и поврежден командный пункт.

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