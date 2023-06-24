В Ростове во время 'переворота' танк застрял в воротах цирка: говорят, что 'по плану'. Видео

В российском Ростове-на-Дону, утром 24 июня танк застрял в воротах городского цирка. По данным СМИ, на данный момент представители ЧВК "Вагнер" захватили штаб и аэродром в городе.

Видео дня

Видео инцидента распространили местные паблики. Позже росСМИ заявили, что танк якобы не застрял, а намеренно блокировал один из фасадов штаба Южного военного округа РФ, граничащий с цирком (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Именно в этом штабе ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встретился с заместителем министра обороны РФ Юнус Беком Евкуровым и первым замначальника ГРУ РФ Владимиром Алексеевым. Видео со встречи опубликовали Telegram-каналы, связанные с Пригожиным.

Пригожин на встрече заявил о сбитии трех вертолетов армии РФ и пообещал, что "будут сбивать всех". Он потребовал выдачи начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и главы минобороны РФ Сергея Шойгу. В противном случае "Вагнер" якобы намерен "блокировать город Ростов и пойдет в Москву".

Позже пресс-служба Пригожина опубликовала еще одно его видеообращение, в котором он утверждает, что вагнеровцы захватили военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе и аэродром.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась первая карта, на которой обозначены территории РФ, якобы захваченные ЧВК "Вагнер". Судя по ней, наемники контролируют Ростов-на-Дону и Воронеж.