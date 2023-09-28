'Работаем по плану': легион 'Свобода России' заявил о бое в Белгородской области

В легионе "Свобода России" заявили, что на территории Белгородской области РФ идет бой добровольцев с российскими оккупантами.

"Наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди "легионеров" раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", – говорится в сообщении Telegram-канала легиона.

Ранее в сети появились сообщения о якобы "заходе ДРГ" на Белгородщину в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено.

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В "оперштабе" области заявили о бое между пограничниками РФ и "украинской ДРГ" на линии разграничения.

"Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения. Напомним, в селе Староселье введен режим ЧС. Жителей села отселили в октябре прошлого года. Никто сейчас там не проживает", – говорится в сообщении "оперштаба".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале сентября бойцы Российского добровольческого корпуса совершили рейд в Брянскую область России, где обезвредили сразу двух сотрудников ФСБ.

– На днях начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что во время рейда РДК в Курскую область РФ произошел бой, в результате которого были ликвидированы несколько ФСБшников, пограничников и военных ВС РФ. Глава военной разведки анонсировал, что вскоре российские добровольцы будут действовать более масштабно.