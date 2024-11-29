В российском Туапсе раздались многочисленные взрывы: БПЛА могли атаковать НПЗ. Фото

В Краснодарском крае РФ в ночь на 29 ноября пожаловались на многочисленные взрывы, якобы звучавшие из-за атаки беспилотников. Местные допустили попадание по территории нефтеперерабатывающего завода в городе Туапсе.

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Об этом писали российские Telegram-каналы, публикуя фото. А в минобороны страны-агрессора традиционно заявили об "уничтожении всех целей".

По словам пропагандистов, взрывы в Туапсе начали раздаваться после двух часов ночи в пятницу. Позже в пабликах рассказали, что в регионе "длится работа сил и средств ПВО" из-за якобы массированной атаки беспилотников.

Губернатор Краснодарского края РФ о ситуации в районе Туапсе ничего не сообщал. А местные россияне утверждали, что взрывы были слышны в разных районах, в том числе возле НПЗ.

Российское минобороны утром отчитались об "уничтожении 47 украинских беспилотников". По его данным, над Краснодарским краем их ПВО якобы сбила восемь БПЛА, над Ростовской областью – 29, над Белгородской, Брянской и Воронежской – по три, а также один над временно оккупированным Крымом.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября россияне тоже заявляли об атаке БПЛА на Краснодарский край. Местные власти заявили, что в нескольких районах есть повреждения якобы из-за падения обломков сбитых беспилотников.

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