В российском Тобольске прогремел взрыв, горел жилой дом. Видео

В России произошел очередной взрыв – на этот раз горел жилой пятиэтажный дом в городе Тобольск в Тюменской области. По предварительной информации, причина пожара – взрыв газа в одной из квартир.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 октября, на улице Ремезова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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РосСМИ писали, что взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже, огонь перебросился на всю крышу здания. Всего огнем было охвачено 800 метров.

На месте сейчас работали российские пожарные и спасатели. Всего из дома эвакуировали 320 человек. Три человека пострадали.

Позже пропагандисты страны-агрессора написали, что пожар в жилой многоэтажке в Тобольске якобы потушили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сочи беспилотник совершил атаку по площадке для вертолетов, результаты удара уточняются. Также БПЛА атаковал аэродром в Брянской области, там повреждено административное здание.

Также в России заявили об "успешной работе ПВО" в Краснодарском крае и Смоленской области РФ. Взрывы утром 1 октября прогремели также в Белгородской области. Там включали сирены воздушной тревоги.

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