В российском Татарстане зафиксировали атаку дронов: под ударом последовал завод по производству самолетов Ту-22М и Ту-160М. Видео

Над территорией Татарстана (РФ) утром 17 апреля заметили неизвестные беспилотники. БПЛА атаковали территорию российского авиазавода им. Горбунова в городе Казань.

Факт поражения OBOZ.UA подтвердили собственные источники. По неофициальной информации, это могла быть операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На указанном авиационном заводе противник производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Взрывы в регионе слышали в районе 10:00 (по Киеву). В Казани звучал сигнал воздушной тревоги. Местные информационные источники писали, что с территории авиапредприятия, а также с НПЗ пришлось превентивно эвакуировать работников.

Росавиация заявляла, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимали и не отправляли самолеты. Также вводились ограничения на полеты в аэропорту Москвы "Шереметьево", в Подмосковье была объявлена операция "Ковер".

В сети жители Казани делились видео задымления. Данные о потерях противника уточняются.

Как писал OBOZ.UA, источник в разведке рассказал, что утром 17 апреля дроны ГУР МО Украины преодолели почти 700 км, прежде чем достигли российской Мордовии. В населенном пункте Ковилкино они поразили 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680. Под ударом оказался загоризонтный радиолокатор "Контейнер".

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