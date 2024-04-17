В России закрыли небо над тремя городами и ввели ограничения в аэропорту 'Шереметьево': боятся атаки БПЛА

В России утром 17 апреля закрыли небо над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами из-за угрозы воздушной атаки. Также введены ограничения на полеты в аэропорту Москвы "Шереметьево", в Подмосковье введен сигнал "Ковер".

Как заявили в "Росавиации", аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода с утра временно не принимают и не отправляют самолеты. Ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов", говорится в заявлении без уточнения подробностей.

В то же время росСМИ пишут, что в "Шереметьево" приостановлено обслуживание рейсов на прилет и вылет якобы из-за БПЛА.

Кремлевские агентства "ТАСС" и "РИА Новости" утверждают, аэропорт якобы работает в штатном режиме.

По состоянию на 10:50 в аэропорту Нижнего Новгорода сообщили, что он уже работает в штатном режиме, на запасные аэродромы перенаправлено два самолета.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля в Москве вспыхнул пожар на военном заводе "Авангард", который единственный в РФ производит ракеты для комплексов С-300 и С-400

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