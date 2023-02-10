В российском СИЗО скончался крымский политзаключенный Гафаров

В следственном изоляторе Новочеркасска в России скончался 60-летний политзаключенный, пленник Кремля Джемиль Гафаров. Ранее российские суды приговорили его к 13 годам лишения свободы.

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Печальное известие в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он выразил соболезнования родным Гафарова и подчеркнул, что "террористическое государство Россия должно быть уничтожено".

Как сообщали СМИ, в ноябре 2022 года Гафаров перенес сердечный приступ в СИЗО, после чего почти перестал вставать и жаловался на боль в груди. Еще до ареста у него была третья группа инвалидности, а из-за диагностированной почечной недостаточности болезни сердца еще более обострились.

Уже в СИЗО ему была назначена II группа инвалидности, однако из лекарств там он получал только валидол. Адвокат Гафарова предупреждал, что содержание в изоляторе угрожает жизни арестованного.

Осудили Гафарова и еще четырех крымских татар 11 января по статьям об "организации террористической ячейки и участии в ее деятельности", а также за "подготовку к захвату власти".

На судебное заседание все осужденные пришли в футболках с надписями: "Рожденным в депортации умирать тоже в депортации?", "Ликвидация всех несогласных", "Ислам против террора и насилия, стоп 205.5".

Гафаров и остальные политзаключенные, осужденные вместе с ним, были задержаны в марте 2019 года во время обысков у крымских татар.

Напомним: 24 января 2023 года во временно оккупированном Крыму российские силовики также провели обыски на местах жительства крымских татар. Стало известно о шести задержанных, но точного места их пребывания никто из родственников не знал.

У крымских татар якобы обнаружили какие-то доказательства того, что они являются участниками секты. Родственникам объявили, что их подозревают в террористической деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Чубаров сообщил, что оккупанты в Крыму задерживают крымских татар, а владельцам пансионатов выдвигают условия. Причины проведения обысков неизвестны;

– российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины ужесточили контрдиверсионные меры. Особое внимание уделяется захватчиками поиску украинских партизан в Крыму.

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