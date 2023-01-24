''Ворвались в четыре утра'': в Крыму оккупанты устроили обыски у крымских татар. Фото и видео

Во временно оккупированном Крыму российские силовики с раннего утра проводят обыски по местам жительства крымских татар. На данный момент известно о шести задержанных.

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Об этом сообщает общественная организация Крымская солидарность. В частности, обыски проводят в Джанкойском районе.

Сотрудники ФСБ наведались к:

Кроше Экрему (село Близкогородское)

Асанову Айдеру (село Тимофеевка)

Сейдаметову Рефату (село Тимофеевка)

Абдуразакову Осману (село Днепровка)

Зекирьяеву Леману (Джанкой)

Мамбетову Халилу (Джанкой).

Всех шестерых задержали и увезли в управление ФСБ Крыма, но точного места их пребывания никто из родственников не знает.

Важно отметить, что Экрем Крош – брат политзаключенного Энвера Кроша, а Осман Абдуразаков – брат политзаключенного Эдема Бекирова из Джанкойской группы.

Как рассказали родственники задержанных, оккупанты ворвались в их дома около 4 утра. Они вели себя грубо, не разрешали отвечать на телефонные звонки, а также принялись переворачивать все вверх дном.

У крымских татар якобы обнаружили какие-то "доказательства" того, что они являются участниками секты. Родственникам объявили, что их подозревают в якобы террористической деятельности.

Напомним, российские оккупанты продолжают устраивать репрессии во временно оккупированном Крыму. Захватчики и их приспешники задерживают крымских татар, а владельцам пансионатов выдвигают условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый суд оккупированного Крыма незаконно посадил зампреда Меджлиса Наримана Джеляла в тюрьму на 17 лет. Братьев Асана и Азиза Ахтемовых (всех обвиняют в диверсии на газопроводе в крымском селе Перевальное) приговорили к 15 и 13 годам заключения соответственно.

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