В российском Ростове загорелся завод "Ростсельмаш": видео

В Ростове-на-Дону 11 июня загорелась территория завода "Ростсельмаш". МЧС страны-агрессора утверждает, что вспыхнули покрышки на площади 80 квадратов по ул. Менжинского, 2.

Видео дня

В сети появились фото и видео столбов густого черного дыма над заводом. Задымление было видно не только на Сельмаше, но и в нескольких других районах города (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На месте инцидента над тушением огня работали 36 спасателей и 11 спецмашин. Пожар, как утверждают в МЧС, начался около 12:00, а в 12:24 его удалось локализовать.

О том, что спровоцировало пожар, в России пока что (по состоянию на 13:00) не сообщали.

Видео с места ЧП:

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 июня в российском городе Уфа на железнодорожной станции произошел масштабный пожар. Горели 10 цистерн с топливом и склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

– 3 июня в Оренбургской области РФ произошел пожар на предприятии "Уральская сталь".

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