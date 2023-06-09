Пожар на железнодорожной станции в российской Уфе: горят цистерны с топливом и склад ГСМ. Фото и видео

В российском городе Уфа на железнодорожной станции произошел масштабный пожар. Горят цистерны с горючим, огонь охватил также склад с горюче-смазочными материалами.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Очевидцы публикуют в сети кадры пожара (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно сообщениям, на железнодорожной станции горят 10 цистерн с топливом и склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На тушение пожара выехали несколько пожарных частей. МЧС России обнародовало видео с места ЧП. Как видно из кадров, огонь охватил значительную территорию, "сожрал" большую часть склада. В то же время российские пожарники очень слабо пытаются его погасить.

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