В российском Ростове взорвалась электроподстанция: в городе пропала вода. Видео

В городе Ростов-на-Дону в стране-агрессоре России вечером в воскресенье, 16 июня, было слышно взрыв. После этого, часть города осталась без электроэнергии и воды.

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Об этом пишут российские пропагандистские издания в Telegram. Как говорится в сообщении российских ресурсов, якобы произошла "авария" на электроподстанции. В сети публиковали кадры, на которых видно задымление и пожар.

СМИ страны-агрессора утверждают, что жители города видели "большую вспышку" на подстанции в районе улицы Малиновского. После этого в квартирах и домах "моргнул свет".

В "Ростовводоканале" подтвердили, что у большинства жителей городе нет воды. В организации объяснили это "сбоем в работе насосного оборудования" из-за "кратковременного отключения электроэнергии".

Там добавили, что во всех районах города возможны перебои водоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня в СИЗО-1 в Ростове несколько заключенных захватили в заложники двух сотрудников изолятора. С захватчиками – шестью осужденными, часть – по "террористической" статье из-за причастности к ИГИЛ – вели переговоры: они требовали автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно уехать, однако российские силовики в конце концов начали штурм.