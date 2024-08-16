В российском Приморье произошло масштабное отключение света: остановились поезда, не работают магазины и заправки. Фото и видео

Часть Приморского края Российской Федерации утром 16 августа осталась без электричества из-за аварии – технологического нарушения работы оборудования Приморской ГРЭС. В населенных пунктах не работали светофоры и водоснабжение, света не было даже в больницах, приостанавливалось движение поездов.

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Проблемы наблюдались как минимум в трех крупных городах: Владивостоке, Находке, Спасске. Там живут почти два миллиона человек.

За несколько часов до ЧП пресс-служба местного Минэнерго заявляла, что "врио министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш совместно с АО "ДРСК" провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи".

Позже Елена Шиш в беседе с одним из прокремлевских Telegram-каналов назвала реальное массовое отключение света "случайностью".

А в Дальневосточной распределительной сетевой компании заявили об аварии из-за неполадок на Приморской ГРЭС. Мол, отключилась электролиния ВЛ-500 ПримГРЭС – Хехцир-2, сработала противоаварийная автоматика.

У многих местных жителей на фоне отключения электричества сгорела техника, люди застряли в лифтах и электричках, наблюдались перебои с интернетом и мобильной связью. На дорогах образовались огромные пробки.

В РЖД сообщили, что на участках Кругликово – Находка (875 км) и Угловая – Владивосток (42 км) отключились подстанции, питающие железнодорожную инфраструктуру.

В то же время аэропорты Приморья, в том числе во Владивостоке, работали штатно, заявляли в Росавиации.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 августа сразу в двух регионах России сошли с рельсов грузовые поезда. В общей сложности 13 вагонов легли на бок. Чрезвычайные происшествия произошли в Приморском крае ив Самарской области.

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