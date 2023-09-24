В российском Курске отменили салют ко Дню города, испугавшись атаки дронов

В Курске, РФ, который подвергся атакам дронов в день своего 991-летия, решили отменить праздничный салют по случаю дня города. Местные власти назвали целью "спокойствие и безопасность жителей".

Соответствующее заявление сделал мэр Курска Игорь Куцак. "В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", – написал он в своем Telegram-канале.

Он также призвал жителей Курска оперативно звонить в экстренные службы в случае "обнаружения подозрительных предметов".

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Напомним, утром в воскресенье, 24 сентября, в Курске заявили об атаке беспилотников на админздание в центре города.

По данным источников OBOZREVATEL в Главном управлении разведки Минобороны Украины,в Курске, предварительно, подверглось атаке здание ФСБ, а также нефтезавод недалеко от аэродрома.

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