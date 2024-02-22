В российском Кирове на службу в армию привлекают плакатом с танком Leopard: конфуз вызвал скандал. Фото

Страна-террорист Россия продолжает привлекать в свою оккупационную армию новое пушечное мясо. В городе Киров местный военкомат даже использовал для этого немецкие танки Leopard.

Агитационный плакат с танком, который стоит на вооружении ВСУ и стран НАТО, разместили перед входом в военкомат. Об этом пишут росСМИ.

Изображение танка Leopard появилось возле военного комиссариата в Октябрьском и Первомайском районах города Киров. С помощью плаката граждан страны-агрессора приглашают вступать в ряды оккупационной армии по контракту.

При вступлении на военную службу россиянам предлагают "уверенность в себе и стабильность в жизни". Кроме того, граждан РФ решили заинтересовать с помощью немецкого танка.

Стоит отметить, что россияне узнали на плакате танк Leopard и устроили скандал. Местные жители потребовали от военного комиссариата объяснений.

Также мотив размещения на плакате изображения Leopard попытались узнать российские пропагандисты. Однако в военкомате не ответили на вопрос и попросили "не делать из мухи слона".

"Никакой информации никто не даст. Не надо из мухи слона делать", – заявили сотрудники военкомата.

Напомним, в России на войну начали вербовать женщин, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях. Особенно активно этот процесс продолжается несколько последних месяцев.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия планирует набрать в свое войско еще около 400 тысяч новобранцев без объявления всеобщей мобилизации. В то же время государство-агрессор восстанавливает свою военную промышленность поразительными темпами.