Россия хочет призвать на войну против Украины еще 400 тыс. человек без объявления всеобщей мобилизации – FT

В 2024 году Россия планирует набрать в свое войско еще около 400 тысяч новобранцев без объявления всеобщей мобилизации. В то же время государство-агрессор восстанавливает свою военную промышленность поразительными темпами.

За год в РФ выпущено 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. Об этом со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет Financial Times.

В материале отмечено, что за год Россия смогла произвести 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. Скорость, с которой происходит восстановление военной промышленности в РФ, многие западные эксперты считали невозможной.

В то же время Москва собирается мобилизовать в 2024 году около 400 тысяч новобранцев. Эти планы в государстве-агрессоре планируют реализовать без объявления всеобщей мобилизации.

"Хотя российская армия интенсивно дислоцирована в Украине и понесла огромные потери в течение двух лет конфликта, большинство западных чиновников ожидают, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет", – отметили авторы материала.

Подобные темпы вместе с ядерным статусом РФ и ее агрессивной риторикой серьезно беспокоят западных политиков.

"Ее сухопутные силы в Украине деградировали, но ее военно-воздушные силы и флот по большому счету неприкосновенны, и Россия все еще является крупным ядерным государством", – приводит издание одного из британских чиновников.

Напомним, ранее в разведке Эстонии заявили, что Россия готовится к военному противостоянию с Западом. Оно может вспыхнуть в следующем десятилетии. Однако Запад все еще может заставить агрессора отказаться от таких намерений, для этого западные страны должны наращивать мощь своих вооруженных сил.

Также сообщалось, что Россия модернизирует дроны и увеличивает их производство. Однако, по словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, Запад может на это повлиять, если введет против агрессора новые виды экономических ограничений и будет контролировать соблюдение уже введенных санкций.