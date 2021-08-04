В российском Калининграде автомобиль влетел в уличных торговцев, есть погибший и раненые. Фото и видео

В российском городе Калининград 4 августа автомобиль вылетел на тротуар возле рынка и сбил нескольких человек. Один погиб и еще несколько получили травмы.

Об этом пишут "Вести" со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции. Также СМИ опубликовали кадры момента столкновения. Авария произошла на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам очевидцев, автомобиль сбил одну пожилую женщину, еще одна сидела в крови. Также машина остановилась задними колесами на одном из пострадавших, несколько мужчин подняли авто, чтобы освободить его.

За рулем находился 22-летний парень. Люди рассказали, что он пытался скрыться с места ДТП, якобы чтобы совершить самоубийство, однако его задержали и передали полиции.

Напомним, что ранее в российском курортном селе Сукко, что под Анапой, автомобиль Toyota RAV4 выехал на тротуар и сбил шестерых человек. Пострадавших, среди которых трое взрослых и трое детей, госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля в Калужской области цементовоз столкнулся с железнодорожным поездом, который двигался по маршруту "Адлер-Москва". В результате аварии погиб водитель спецтранспорта.