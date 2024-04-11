В российском Ижевске горит склад: площадь пожара составляет тысячу кв. метров. Фото и видео

В России в очередной раз вспыхнул крупный пожар – на этот раз в российском городе Ижевск (столица Республики Удмуртия страны-агрессора). Там загорелось складское помещение.

Инцидент произошел вечером в среду, 10 апреля. О нем сообщили российские пропагандистские издания с ссылкой на МСЧ РФ.

Горело, как писали российские СМИ, "здание по производству пакетов".

"Огнеборцы в Удмуртии ликвидируют крупный пожар. В Ижевске горит здание по производству пакетов на 1 тысяче квадратных метрах", – писали россияне.

По данным пропагандистов, 36 человек эвакуировались самостоятельно. Внутри мог остаться еще один человек.

Позже в сети писали, что пожар локализован. На месте работали более 80 российских спасателей и 27 единиц техники.

Накануне стало известно, что в Воронежской области РФ утром 9 апреля беспилотники поразили Борисоглебский авиаремонтный завод. Попаданием поврежден главный производственный цех, где, возможно, военные преступники изготовляли ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля, по данным источников, ГУР МО Украины провело спецоперацию по поражению ракетного корабля "Серпухов" на военно-морской базе агрессора "Балтийск". Судно получило серьезные повреждения и проведет значительный период времени на ремонте.

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