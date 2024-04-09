Поражен главный производственный цех: всплыли подробности атаки дронов на Борисоглебский авиаремонтный завод

В Воронежской области РФ утром 9 апреля беспилотники поразили Борисоглебский авиаремонтный завод. Попаданием поврежден главный производственный цех, где, возможно, военные преступники изготовляли ракеты.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. По их данным, речь идет об очередной спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, что о взрывах в Борисоглебске россияне заявили около 04:00 во вторник, 9 апреля. Сообщалось о двух дронах, которые атаковали Борисоглебский учебный авиацентр подготовки летного состава, но на самом деле – ремонтный цех, расположенный поблизости на территории.

На видео, снятое очевидцами, попало то, как российская ПВО пыталась обезвредить цель в небе, а также момент удара.

Акционерное общество "711-й авиационный ремонтный завод" входит в структуру Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава имени В. П. Чкалова. На одной территории в районе ул. Чкалова в Борисоглебске расположены цеха, училище, другие админздания.

Открытые российские источники говорят, что на "711-м авиазаводе" осуществляется ремонт вооружения и военной техники для минобороны РФ. Недавно пропагандисты хвастались подписанием соглашения о сотрудничестве с российской академией наук, публикуя фото ученых в цехе, где производят ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля, по данным источников, ГУР МО Украины провело спецоперацию по поражению ракетного корабля "Серпухов" на военно-морской базе агрессора "Балтийск". Судно получило серьезные повреждения и проведет значительный период времени на ремонте.

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