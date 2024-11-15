Дроны атаковали Краснодарский край: целью мог быть военный аэродром 'Крымск'. Видео

Ночью 15 ноября дроны атаковали Краснодарский край России, из-за чего жители нескольких районов жаловались на многочисленные взрывы. Предварительно, беспилотники нацеливались на военный аэродром "Крымск".

Видео дня

В то же время местные власти утверждают, что все БПЛА были уничтожены, обломками лишь немного задело частные дома. Об этом пишут российские паблики, публикуя кадры яркой ночи.

Под видео со взрывами и вспышками жители города Крымск писали, что дроны пытались атаковать местный военный аэродром и возле него были попадания.

Однако губернатор края Вениамин Кондратьев уверял, что это не так, хотя и подтвердил, что ночью в пятницу "массированной атаки беспилотников" подверглись два муниципалитета. По его словам, российские средства ПВО "перехватили несколько десятков БПЛА" в Крымском и Красноармейском районах.

В городе Крымск обломки беспилотников якобы упали на территорию четырех домовладений, повредив крышу дома и авто, еще несколько крыш и окон повредило в станице Полтавской.

Со своей стороны глава администрации Крымского района заявил о "46 сбитых за ночь БПЛА" и отсутствии пострадавших среди мирного населения, а затем удалил публикацию, сообщил Telegram-канал ASTRA.

Минобороны страны-агрессора утром отчиталось о "перехвате и уничтожении 51 украинского БПЛА", из которых 36 якобы обезвредили над территорией Краснодарского края, три – во временно оккупированном Крыму, два в Белгородской области и 10 – над акваторией Азовского моря.

На аэродроме "Крымск" дислоцирован 3-й гвардейский истребительный авиационный полк, входящий в состав 51-го корпуса противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и войск ПВО России. На вооружении полка есть истребители Су-27.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что "атака наших БПЛА на военный аэродром в Крымске продолжалась с 23:15 до 05:00 утра". Он подчеркнул, что поражения на самом аэродроме российскими властями умалчиваются, однако местные паблики сообщали о нескольких попаданиях.

"Ждем официального подтверждения OSINT-исследователей или Генштаба. Около 23:15 в Мариуполе и вокруг города работали системы ПВО врага. Зафиксировано по два пуска возле Центрального района (аэропорт) и в районе с. Виноградное (Левобережный район). Утром МО РФ отчиталось о 10 сбитых БПЛА над Азовским морем. Передбавовна на мариши", – прокомментировал Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 14 ноября ВСУ нанесли прицельный удар по военному объекту в Белгороде (РФ). Российские власти пытались скрыть последствия "хлопка".

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