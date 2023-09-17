В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар в промзоне: детали и фото

В российском Екатеринбурге 17 сентября вспыхнул мощный пожар. Горели полимерные материалы на промзоне на Сибирском тракте.

Огонь охватил площадь свыше 250 кв м, а жители Екатеринбурга любовались густым черным дымом, который был виден во многих районах города. Об этом сообщили местные издания.

Первые сообщения о пожаре в Екатеринбурге появились сразу после обеда. Жители разных районов облцентра начали публиковать фото с огромным столбом черного дыма, поднимающимся в небо над городом.

Поначалу екатеринбуржцы решили, что вспыхнул крупнейший на Урале выставочный центр "Экспо-Екатеринбург".

Видео дня

Однако впоследствии выяснилось, что пожар вспыхнул на промзоне, расположенной неподалеку от выставочного центра.

"В МЧС прокомментировали пожар. Горит промзона на Сибирском тракте. Площадь пожара — 250 квадратных метров. Огнем охвачены и полимерные материалы. В тушении принимают участие 18 человек и 6 спецмашин", – писало одно из местных СМИ.

По данным очевидцев, кроме тушения огня пожарные также пытались спасти от пожара бочки, в которых предположительно находились горючие вещества.

Поначалу в местном МЧС уверяли, что обошлось без пострадавших. Однако впоследствии стало известно, что пострадал один человек, его увезла скорая.

Потушить пожар удалось лишь к 15 часам дня.

Напомним, ранее стало известно, что 17 сентября в Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар. Загорелся резервуар с топливом.

Россияне винят во всем украинский дрон, местные власти при этом рассказывают, что атаку якобы удалось отбить.