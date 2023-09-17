В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар в промзоне: детали и фото
В российском Екатеринбурге 17 сентября вспыхнул мощный пожар. Горели полимерные материалы на промзоне на Сибирском тракте.
Огонь охватил площадь свыше 250 кв м, а жители Екатеринбурга любовались густым черным дымом, который был виден во многих районах города. Об этом сообщили местные издания.
Первые сообщения о пожаре в Екатеринбурге появились сразу после обеда. Жители разных районов облцентра начали публиковать фото с огромным столбом черного дыма, поднимающимся в небо над городом.
Поначалу екатеринбуржцы решили, что вспыхнул крупнейший на Урале выставочный центр "Экспо-Екатеринбург".
Однако впоследствии выяснилось, что пожар вспыхнул на промзоне, расположенной неподалеку от выставочного центра.
"В МЧС прокомментировали пожар. Горит промзона на Сибирском тракте. Площадь пожара — 250 квадратных метров. Огнем охвачены и полимерные материалы. В тушении принимают участие 18 человек и 6 спецмашин", – писало одно из местных СМИ.
По данным очевидцев, кроме тушения огня пожарные также пытались спасти от пожара бочки, в которых предположительно находились горючие вещества.
Поначалу в местном МЧС уверяли, что обошлось без пострадавших. Однако впоследствии стало известно, что пострадал один человек, его увезла скорая.
Потушить пожар удалось лишь к 15 часам дня.
Напомним, ранее стало известно, что 17 сентября в Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар. Загорелся резервуар с топливом.
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