В Дагестане более 130 тысяч человек остались без света. Причиной послужили замыкание и масштабный пожар на местной электроподстанции в Хасавюрте.

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По сообщению местной мэрии, "в результате внештатной ситуации" замкнуло трансформатор мощностью 25 МВА. Одновременно отключились два силовых трансформатора, и город остался без электроснабжения.

Что стало причиной "внештатной ситуации и замыкания", и когда возобновят электроснабжение, власти не сообщают.

В зону отключения электроэнергии попал не только Хасавюрт, но и населённые пункты Хасавюртского и Новолакского районов.

Судя по видео, имеющимся в местных пабликах, на подстанции начался пожар.

Хасавюрт является административным центром Хасавюртовского района Дагестана. По состоянию на 2010 год, только в городе проживало 131 тыс. человек.

Провинциальный город, Хасавюрт в РФ хорошо знают. Именно здесь в 1996 году было подписано так называемое "Хасавюртское соглашение". У нынешних пропагандистов РФ Хасавьюртское соглашение упоминают только со словом "позорное", так как оно предполагало прекращение войны и поэтапный вывод захватчиков с территории Чечни.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате операции Главного управления разведки был поражен Тамбовский пороховой завод, расположенный в городе Котовск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК.

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