Утром 1 февраля в городе Буйнакск (республика Дагестан, РФ) произошел мощный пожар в одном из торговых центров. По предварительным данным, очаг возгорания находился на крыше.

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В общей сложности огонь охватил более 2 тыс. квадратных метров. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Российским МЧСникам пришлось ликвидировать возгорание в течение нескольких часов. За это время площадь возгорания успела вырасти в десятки раз. В окончательной сводке МЧС РФ заявили, что огонь охватил 2 тыс. кв. метров торгового центра.

На месте происшествия изначально работали 27 человек. Однако спустя некоторое время МЧС РФ увеличило количество личного состав в Буйнакске до 86 человек. Также было задействовано 26 единиц техники.

При это в РФ пожаловались, что тушение пожара осложнено тем, что ближайший гидрант находится в четырех километрах от торгового центра. Также в российском МЧС добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

Стоит отметить, что ни правоохранительные органы, ни пожарники не называют даже предварительную версию о том, почему загорелся торговый центр.

Напомним, военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" устроило диверсию в Тамбовской области РФ, повредив железную дорогу. По ней россияне перебрасывали ракеты в арсенал военно-космических сил, на железнодорожной ветке произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в Мещанском районе российской столицы Москвы 30 января загорелось здание, в котором находится офис Коммунистической партии РФ и музей пожарной охраны. Нескольким людям пришлось подняться на крышу, чтобы спастись.

Как писал OBOZ.UA, 28 января в Москве вспыхнул пожар в Театре сатиры, расположенном на Триумфальной площади в центре столицы РФ. Из здания эвакуировали 50 человек. Над крышей поднимался серый дым.

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