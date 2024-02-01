Агент 'Атеш' устроил диверсию на железной дороге в Тамбовской области РФ, по которой перебрасывали ракеты. Фото и видео

Военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" устроило диверсию в Тамбовской области РФ, повредив железную дорогу. По ней россияне перебрасывали ракеты в арсенал военно-космических сил.

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На железнодорожной ветке произошел пожар, который сделал невозможным ее использование. Об этом сообщили в Telegram-канале движения, указав координаты и показав видео.

Отмечается, что их агент устроил диверсию 30 января возле населенного пункта Первомайское.

"В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование железной дороги, по которой осуществляется переброска ракет в арсенал ВКС РФ (в/ч 14272)", – говорится в сообщении.

Координаты уничтоженного объекта: 52.4512500711, 41.472261350282.

В "Атеш" подчеркнули, что уже на протяжении долгого времени разведывали маршруты и график логистики грузовых военных составов России, и эта подготовка дала свои плоды.

"Благодарим агента за работу! Присоединяйся к движению "Атеш" и внеси свой вклад в борьбу против путинского режима", – добавили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, партизаны обнаружили склады с ракетами "Калибр" и другим вооружением РФ в районе Сухарной бухты в оккупированном Севастополе. Также там было замечено несколько грузовиков с российскими военными.

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