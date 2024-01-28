В центре Москвы загорелся театр сатиры: первые кадры

В Москве утром 28 января вспыхнул пожар в Театре сатиры, расположенном на Триумфальной площади в центре столицы РФ. Из здания эвакуировали 50 человек, с крыши здания поднимается дым.

Видео дня

Как пишут российские СМИ, огонь охватил деревянные конструкции купола кровли и активно распространяется. Пострадавших, предварительно, нет. МЧС РФ привлекло дополнительные бригады для тушения пожара.

Площадь пожара по состоянию на 10:55 (11:55 по Москве) достигла 350 квадратных метров.

Из-за ЧП был перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу для работы спецтехники.

"На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона", – сказал пропагандистам источник в оперативных службах.

Тушить пожар прибыли 76 спасателей и 14 единиц техники.

Причиной возгорания назвали нарушение техники безопасности при ремонтных работах. Ближайший спектакль в театре отменен.

Здание театра на Триумфальной площади было построено в 1911 году, изначально в нем располагался цирк.

Как сообщал OBOZ.UA, в Туапсе Краснодарского края РФ нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" прекратил переработку и добычу нефти после атаки дронов 24 января. После прилета там вспыхнул мощный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!