В центре Москвы загорелся пожар в здании, где расположен офис КПРФ. Видео

В Мещанском районе российской столицы Москвы 30 января загорелось здание, в котором находится офис "Коммунистической партии Российской Федерации" и музей пожарной охраны. Нескольким людям пришлось выходить на крышу, чтобы спастись.

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По данным российских Telegram-каналов, инцидент произошел в районе станции метро "Проспект Мира". Огонь вспыхнул на верхнем этаже двухэтажного дома.

РосСМИ заявили, что двух людей, которые самостоятельно вышли на крышу здания, спасли.

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы заявил, что "загорелись строительные материалы на площади 10 квадратных метров на втором этаже реконструируемого здания".

По состоянию на 16:10 (по местному времени, по Киеву – 15:10) пламя полностью потушили пожарные.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 28 января в Москве вспыхнул пожар в Театре сатиры, расположенном на Триумфальной площади в центре столицы РФ. Из здания эвакуировали 50 человек. Над крышей поднимался серый дым.

– 24 января вблизи поселка Батуринский Челябинской области России вспыхнул мощный пожар на мебельной фабрике. Огонь охватил более 3600 квадратных метров.

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