В российском Белгороде прогремели около 20 взрывов: зарево видно из Харькова. Видео

К стране-террористке России вечером пятницы, 29 декабря, пришел очередной "хлопок". Громкие взрывы раздавались в Белгороде, где насчитали около 20 "прилетов".

Видео дня

Примечательно, что зарево видно из Харькова. Об этом сообщают в соцсетях, публикуя соответствующие видео.

"В Белгороде ночная дискотека. Более 20 взрывов. Кацапы жалуются и ноют", – говорится в сообщении Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Следует отметить, что страна-агрессор Россия утром 29 декабря совершила по Украине ракетные удары, которые привели по меньшей мере к 30 жертвам и 160 пострадавшим. Известно о прилетах на Сумщине, Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Днепре 29 декабря в результате российской атаки загорелся один из торговых центров. Есть пострадавшие среди гражданского населения: по меньшей мере, шесть человек погибли, около 28 пострадали.

– 29 декабря россияне нанесли массированный удар по Одессе. Известно о не менее трех погибших. Ранения получили 22 человека, в том числе дети 6 и 8 лет и беременная женщина.

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