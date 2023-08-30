Производит детали для "Искандеров" и "Панцирей": что известно о заводе в Брянске, который атаковали дроны

Российский завод "Кремний ЭЛ" в Брянске, который находился под атакой неизвестных БПЛА в ночь на 30 августа, выпускает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". Он является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в стране-агрессоре РФ.

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По информации СМИ, в районе этого завода российская противовоздушная оборона якобы сбила беспилотники. На месте падения, предварительно, начался пожар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В 2017 году указанное предприятие выпустило 94% своей продукции на нужды минобороны страны-агрессора.

Telegram-канал "Важные истории" пишет, что завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега".

Утром 30 августа губернатор Брянщины Александр Богомаз отреагировал на взрывы. Он утверждает, что над городом было сбито три беспилотных аппарата самолетного типа.

"Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", – написал российский чиновник в Telegram. Он заверяет, что атака "украинских террористов" якобы "была пресечена".

Добавим: утром в Брянске снова прогремел взрыв в Советском районе, где находится "Кремний ЭЛ". Однако в администрации города утверждают, что "бавовна" посетила другой объект – здание управления Следственного комитета. Фактически, оно соседствует с заводом "Кремний ЭЛ".

Власти отчитались о "хлопке", который произошел в 6:10 по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области". Говорят, что в здании выбиты окна, но пострадавших якобы нет.

"В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – сказано в сообщении.

Кстати, этот пост администрация Брянска спустя несколько часов удалила, вместо этого сообщив о повреждении окон СК "в результате уничтожения БПЛА".

Чуть позже утром 30 августа, как утверждает Брянский губернатор, еще два беспилотника якобы пытались атаковать телебашню. "Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", – заявил Богомаз.

Телевышка в Брянске находится в том же Советском районе. Дойти к ней от завода "Кремний ЭЛ" можно примерно за 30 минут.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на среду, 30 августа, неспокойно было также в Туле. Там произошел пожар, в небо поднялся дым.

– Кроме того, значительное количество дронов атаковало военные объекты в российском Пскове. На военном аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар, заявляется, что повреждены самолеты страны-агрессора.

– Согласно данным росСМИ, в эту ночь план "Ковер" вводился в Москве, Тульской, Рязанской областях. Кроме Брянска, Пскова и Тулы, о сбитых БПЛА власти РФ сообщали в Орловской, Калужской, Рязанской областях.

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