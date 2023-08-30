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Производит детали для "Искандеров" и "Панцирей": что известно о заводе в Брянске, который атаковали дроны

Дарья Дурова
Новости России
3 минуты
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Брянск находился под атакой БПЛА

Российский завод "Кремний ЭЛ" в Брянске, который находился под атакой неизвестных БПЛА в ночь на 30 августа, выпускает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". Он является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в стране-агрессоре РФ.

Видео дня

По информации СМИ, в районе этого завода российская противовоздушная оборона якобы сбила беспилотники. На месте падения, предварительно, начался пожар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Брянске ночью было неспокойно

В 2017 году указанное предприятие выпустило 94% своей продукции на нужды минобороны страны-агрессора.

Telegram-канал "Важные истории" пишет, что завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега".

Утром 30 августа губернатор Брянщины Александр Богомаз отреагировал на взрывы. Он утверждает, что над городом было сбито три беспилотных аппарата самолетного типа.

"Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", – написал российский чиновник в Telegram. Он заверяет, что атака "украинских террористов" якобы "была пресечена".

Кремний ЭЛ на карте

Добавим: утром в Брянске снова прогремел взрыв в Советском районе, где находится "Кремний ЭЛ". Однако в администрации города утверждают, что "бавовна" посетила другой объект – здание управления Следственного комитета. Фактически, оно соседствует с заводом "Кремний ЭЛ".

Здание СК и завод находятся друг от друга в нескольких минутах ходьбы

Власти отчитались о "хлопке", который произошел в 6:10 по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области". Говорят, что в здании выбиты окна, но пострадавших якобы нет.

"В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – сказано в сообщении.

Кстати, этот пост администрация Брянска спустя несколько часов удалила, вместо этого сообщив о повреждении окон СК "в результате уничтожения БПЛА".

Власти показали, что оцепили территорию здания СК
Брянск, район областного Следственного комитета РФ

Чуть позже утром 30 августа, как утверждает Брянский губернатор, еще два беспилотника якобы пытались атаковать телебашню. "Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", – заявил Богомаз.

Телевышка в Брянске находится в том же Советском районе. Дойти к ней от завода "Кремний ЭЛ" можно примерно за 30 минут.

Расстояние от Кремния ЭЛ до Брянского областного радиотелевизионного передающего центра
Россияне пожаловались на взрывы в районе телебашни в Брянске
Брянск (Россия)

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на среду, 30 августа, неспокойно было также в Туле. Там произошел пожар, в небо поднялся дым.

– Кроме того, значительное количество дронов атаковало военные объекты в российском Пскове. На военном аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар, заявляется, что повреждены самолеты страны-агрессора.

– Согласно данным росСМИ, в эту ночь план "Ковер" вводился в Москве, Тульской, Рязанской областях. Кроме Брянска, Пскова и Тулы, о сбитых БПЛА власти РФ сообщали в Орловской, Калужской, Рязанской областях.

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