В российском Брянске после 'работы ПВО' вспыхнул пожар. Фото

В Брянской области РФ пожаловались на атаку украинских дронов в ночь на 19 октября. В частности, громкие взрывы слышали жители Брянска, они также писали в соцсетях о "вспышке", которую наблюдали.

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Местные власти бодро отрапортовали об "отбитой атаке" и "падении обломков на чердачной части нежилого здания". Тем временем в сети появилась информация о пожаре на одном из заводов в этом российском облцентре, который мог быть следствием работы "лучшего в мире ПВО".

В течение "взрывной ночи" жители Брянска выкладывали в сеть фото с заревом и дымом, которые появились после мощных взрывов.

И пока одни удивлялись яркости "зарева", которое наблюдали, и тому как мощно "бахнуло" – другие возмущались, требуя "не писать, что где горит и падает" и не помогать противнику "корректировать повторы".

Успокоить напуганных "заревом" и "бахами" россиян попытался губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!" – написал он в 04:46 по киевскому времени.

Чуть позже Богомаз попытался объяснить пожар, вспыхнувший во время атаки. По его версии, все дело в падении обломков на чердак нежилого здания.

"В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание. Огнеборцы МЧС России по Брянской области оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет", – заявил чиновник.

А вот в сети тем временем появилась другая версия произошедшего. Утверждается, что "в Брянске ПВО отработало по заводу".

Напомним, ранее в сети появились новые спутниковые снимки последствий удара по складу БК в Брянской области. По 67-й арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в городе Карачев на Брянщине удар был нанесен 9 октября. Там, помимо прочего, россияне хранили боеприпасы из КНДР и КАБы.

Опубликованные несколько дней спустя спутниковые снимки подтвердили полное уничтожение двух строений на территории арсенала.