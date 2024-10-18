Полностью уничтожены два здания: появились новые спутниковые снимки последствий удара по составу БК в Брянской области

В сеть попали новые спутниковые снимки последствий удара по складу оккупантов в Брянской области РФ, где хранились боеприпасы для бомбардировок Украины, в том числе переданные Северной Кореей. Эти кадры подтвердили полное уничтожение двух строений на территории арсенала.

Видео дня

Соответствующие фото 18 октября опубликовало "Радио свобода". На них попал 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ в городе Карачев на Брянщине.

В ночь на 9 октября этот объект подвергся удару дронами, в округе слышали взрывы и детонацию.

Как пишет "Радио Свобода", новые высококачественные спутниковые фото "позволяют подтвердить полное уничтожение двух строений на территории арсенала".

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили атаку, которую провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

По данным Генштаба, в Карачеве, в 116 км от границы с Украиной, были уничтожены склады с КАБами и артиллерийскими снарядами из КНДР.

Значительная часть вооружения хранилась под открытым небом, сообщали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября в Карачеве прогремели взрывы в районе 67-го склада БК ГРАУ минобороны РФ, где среди прочего хранились боеприпасы из КНДР и КАБы. В местном МЧС объявили чрезвычайную ситуацию муниципального характера, "связанную со взрывами взрывоопасных предметов", местные власти сообщили об отключении воды "из-за аварии".

В минобороны РФ традиционно отчитались, что якобы предотвратили попытки "киевского режима" осуществить атаки "с применением БПЛА самолетного типа".