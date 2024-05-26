В российском Белгороде раздались взрывы: в городе вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В российском Белгороде и рядом с городом в ночь на 26 мая были слышны взрывы, после которых в городе вспыхнули пожары. Также местные жители массово жаловались на нарушение связи.

Достоверная причина взрывов пока неизвестна. Россияне традиционно обвиняют Украину в обстрелах, по привычке заявляя, что их ПВО "все сбила". Фото и видео пожаров обнародовали местные Telegram-каналы.

В частности, в Белгородском районе в поселке Дубово вспыхнул таунхаус. В процессе тушения пожар перевернулся на два соседних таунхауса. Местные жители сообщают, что "один таунхаус сгорел полностью, во втором и третьем повреждены кровля и верхние этажи".

Еще одно прямое попадание зафиксировано в здании гаражного кооператива.

Как сообщал OBOZ.UA, после преступного российского удара по Харькову, в результате которого погибли и пострадали люди, захватчики хотели нанести еще удары. Однако все пошло не по плану, и авиабомба ФАБ-1500 снова упала на территорию российского Белгорода.