До Харькова не долетела: российская авиабомба упала на ТРЦ в Белгороде и пробила крышу. Фото

После удара по Харькову, в результате которого погибли и пострадали люди, российские военные хотели нанести еще удары. Однако все пошло не по плану, и авиабомба ФАБ-1500 упала на ТРЦ российского Белгорода.

Но, возможно, снаряд не разорвался. Об этом сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Вашему вниманию то, как российские площадки сейчас освещают то, что что-то прилетело в их любимом Белгороде. Заявка российской стороны – следствие обстрела Украины. Ну, конечно, после того, как вы убили и покалечили десятки людей в харьковском "Эпицентре" только так можно оправдать свое преступление – а ведь они нас тоже! И я бы даже подумал, что они сами себя обстреляли, ради оправдания этого преступления. Но нет", – отметил он.

Эксперт обратил внимание на характер повреждений здания. По его словам, он не соответствует, например, 122-мм реактивному снаряду или даже 152-мм снаряду, выпущенному из пушки (в случае самообстрела, потому что расстояние не то).

Александр Коваленко убежден, что это больше похоже на падение на здание полуторатонной авиационной бомбы типа ФАБ-1500М54, у которой не раскрылся УМПК. В пользу этой версии свидетельствуют характерные повреждения крыши здания, отсутствие осколочных элементов от взрыва боеприпаса (если бы оно было) и волновой эффект на нижнем этаже, что характерно для удара тяжелого, но не детонированного объекта.

" То есть российские ВКС после кровавого удара по Харькову планировали продолжать удары, но одна из бомб, как это уже неоднократно было, не сработала штатно и упала в Белгород. Но виноваты, конечно, украинцы..." – резюмировал он.

Следует отметить, что в субботу, 25 мая, Харьков весь день находился под обстрелами российских террористов. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, Центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак четыре человека погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков предварительно четырьмя ракетами типа С-300. Одно попадание в Харькове зафиксировано в промзоне, другое пришлось на здание лицея.

– Утром 25 мая россияне ударили КАБами по близкому пригороду Харькова. В результате атаки пострадал один человек.