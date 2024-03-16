В российском Белгороде прогремели мощные взрывы: точно в то время, когда предупреждали РДК и ЛСР. Видео

Российский Белгород около 17:00 (по московскому времени) 16 марта услышал громкие взрывы. Обстрел позиций войск РФ в городе произошел как раз тогда, когда удары анонсировали добровольцы из Легиона "Свобода России", борющиеся против путинского режима.

Воины на своем канале в Telegram предупреждали, что в 17:00 субботы массированно ударят по военным объектам и позициям ВС РФ в Белгороде. Они анонсировали обстрел, чтобы гражданские спустились в укрытия либо эвакуировались.

В местных интернет-сообществах подтвердили, что около 17:00 Белгород посетила "бавовна". Жители публиковали видео и фото, заявляли о взрывах и нескольких очагах дыма в небе.

Столб черного дыма видели в районе под названием Крейда (восточная часть Белгорода, на левом берегу Северского Донца).

Возгорания также были на выезде из Белгорода.

МО страны-агрессора оперативно отчиталось об "успешной работе ПВО": мол, российская противовоздушная оборона около 17:00 (по московскому времени) сбила 15 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.

Как писал OBOZ.UA:

– В Белгородской области России из-за атак в ближайшие дни приостановят работу торговых центров, школ, колледжей и вузов. Родителей, дети которых ходят в детские сады, также просят оставить дошкольников дома.

– Утром 16 марта в Белгородской области также был обстрел. Взрывы вызвали большую панику у россиян, ставших свидетелями "бавовны".

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