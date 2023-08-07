В российской Якутии бушуют мощные пожары, огнем охвачено более 125 тыс. га. Фото и видео

В республике Якутия (РФ) бушуют мощные пожары на площади более 125 тысяч гектар. Всего зафиксировано 98 очагов возгорания в 13 районах.

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Более десяти населенных пунктов окутаны плотным дымом. Об этом пишут российские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Местные власти заявили, что превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе якобы не выявлено. Подразделения МЧС в свою очередь занимаются ликвидацией тушат 38 очагов лесных пожаров. Также от пожара пытаются спасти прилегающие населенные пункты.

Самые масштабные пожары зафиксированы на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов – всего там полыхает порядка 60 лесных пожаров.

РосСМИ заявили, что за прошедшие сутки 7 лесных пожаров на общей площади почти 5,5 тыс. гектаров удалось потушить. Однако за этот же период в Якутии возникло 16 новых очагов возгорания. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 656 лесных пожаров на площади 1,2 млн гектаров.

Напомним, в России 6 августа вспыхнул очередной масштабный пожар. В Московской области горела фабрика по производству спортивных товаров "Леко". Огонь охватил около 500 кв. м.

Ранее сообщалось, что 4 августа в Подмосковье вспыхнули сразу несколько мощных пожаров. Там пылали склады с резиной и пластиком. Едкий черный дым окутал округу. Огонь охватил площадь свыше 2,5 тысяч кв. м.