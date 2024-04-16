В российской школе открыли 'парту героя' в честь наемника 'Шторм Z', жестоко убившего женщину. Фото

В Кочетовской средней школе Ивнянского района Белгородской области открыли "парту героя" в честь убитого на войне оккупанта Игоря Маслова. Выяснилось, что его осудили на 12 лет за жестокое убийство собутыльники.

На войну Маслов ушел из колонии в составе отряда Шторм Z. Об этом сообщают в соцсетях.

В 2020 году Игорь Маслов отправился в колонию строгого режима на 12 лет из-за того, что убил собутыльника 25 ударами ножом.

Однако в мае 2023-го отправился воевать в Украину в составе штурмового отряда минобороны РФ "Шторм Z", и уже 1 июня погиб.

Россияне в лучших традициях кремлевской пропаганды устроили целый "праздник". На торжественное открытие школьной парты прибыли председатель сельского поселения, председатель совета ветеранов и местный священник.

Но после шума в сети школа удалила сообщение о "парте героя" – убийце.

Ранее сообщалось, что вернувшийся с войны в Украине российский оккупант забил до смерти собственного отца. После инцидента пропагандисты обеспокоились из-за "тенденции" к преступлениям среди воинов, которые возвращаюсь к гражданской жизни.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России пожаловались, что россияне грабят могилы ликвидированных на войне в Украине кафиров. Люди раскапывают могилы и забирают ценные вещи, которые родственники погибших военных преступников покидают вместе с ними.