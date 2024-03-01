Российский оккупант, вернувшийся с войны в Украине, забил до смерти собственного отца. После инцидента пропагандисты обеспокоились из-за "тенденции" к преступлениям среди воинов, которые возвращаюсь к гражданской жизни.

Об этом сообщают российские СМИ. Как сообщается, мужчина убил своего отца, потому что тот не хотел выполнять работу по дому.

25-летнего жителя села Южно-Александровка Иланского района будут судить, за то, что тот убил собственного отца. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил отца по голове и телу, потому что тот не хотел выполнять работы по дому. В результате полученных травм 63-летний мужчина скончался.

"Начал посыпку заваривать поросенку, а отец подошел, что-то начал бубнить. Не расслышался и как разозлился и толкушку эту взял, которая рядом лежала поросенку картошку толк на кухне возле печи. Взял и начал наносить удары", – объяснил обвиняемый.

Пропагандисты обеспокоены тем, что во время вчерашнего послания российский глава Владимир Путин ничего не сказал о программах по психологической реабилитации и лечению ПТСР у бойцов.

"Вчера на послании Путин ничего не сказал о госпрограммах или нацпроектах по психологической реабилитации и лечению ПТСР у военных. А мы уже после Афгана проходили", – отмечают пропагандисты.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России пожаловались, что россияне грабят могилы ликвидированных на войне в Украине оккупантов. Люди раскапывают могилы и уносят из них ценные вещи, которые родственники погибших военных преступников покидают вместе с ними.