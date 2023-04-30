В российской Перми горел подсанкционный завод, который производит артиллерию. Фото зрелищной 'бавовны'

Вечером в субботу, 29 апреля, в российской Перми произошел пожар на территории компании "Мотовилихинские заводы". Там производят артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня для "второй армии мира".

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Об этом сообщили в местных Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). На кадрах видно, что в небо поднялся большой столб черного дыма.

Пожар на территории оборонного предприятия было видно из разных районов города.

Местные спасатели получили сообщение о возгорании в 20:08. В МЧС Прикамья заявили, что, прибыв на место, они установили, что на заводе загорелась трансформаторная будка.

С огнем боролись 37 человека личного состава и 10 единиц техники. На данный момент пожар уже потушили, его причины пока неизвестны.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ "Мотовилихинские заводы" попали под санкции Украины, Евросоюза, Канады и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нижегородской области РФ 29 апреля вспыхнул пожар на стоянке бензовозов. Сгорели три цистерны топлива и бытовка.

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