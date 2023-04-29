В Нижегородской области РФ на стоянке загорелись бензовозы: появились подробности. Фото

В Нижегородской области РФ 29 апреля вспыхнул пожар на стоянке бензовозов. Сгорели три цистерны топлива и бытовка.

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В российском МЧС уверяют, что в результате пожара никто не пострадал. Об этом пишут российские пропагандисты "РИА Новости".

Очередной "благодатный огонь" в РФ сошел 29 апреля на стоянку бензовозов в поселке Кстово Нижегородской области.

"Как сообщает региональное управление МЧС России, в результате происшествия были повреждены три цистерны, а также расположенная рядом бытовка. В сообщении указано, что о возгорании стало известно в 12:20. Спустя 40 минут пожарные смогли остановить горение бензовозов", – цитируют пропагандисты официальное сообщение МЧС.

Они отметили, что пожару был присвоен второй ранг сложности. Общая площадь горения составила 50 квадратных метров.

Примечательно, что отчитавшись о том, что удалось потушить бензовозы, в МЧС РФ по Нижегородской области признали, что никак не могут загасить горящие покрышки.

Пропагандисты уверяют, что пострадавших вследствие пожара якобы не было.

Напомним, топливо у российских оккупантов также горело во временно оккупированном Крыму. Ранним утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Российские оккупанты сразу же обвинили во всем Украину и заговорили об атаке беспилотников.

Площадь пожара в Казачьей бухте составила около 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен наивысший 4 класс сложности.

По словам очевидцев, пожару предшествовала мощная "бавовна", взрыв был такой силы, что в квартирах севастопольцев задрожали окна.

Позже оккупанты уверили, что в ходе взрыва и пожара якобы никто не пострадал и что потеря 4 резервуаров вместе с содержимым не приведет к дефициту топлива на крымских заправках.

Захватчики заявили, что ночью Крым атаковали шесть дронов, лишь два из них якобы попали в нефтебазу.