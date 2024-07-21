В российской Бурятии обрушился мост вблизи границы с Монголией: говорят, что 'виновны' дожди. Видео

В российской республике Бурятия произошел обвал моста на федеральной трассе. Переправа обрушилась через реку Большой Зансиган недалеко от границы с Монголией.

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Чиновники уже успели обвинить в произошедшем дожди. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Сейчас движение на этом участке дороги перекрыто. В министерстве транспорта Бурятии выдали, что автомобильное движение остановлено по причине "частичного подмыва земляного полотна". Также сообщается, что произошло обрушение в районе переходной плиты моста.

В результате жители как минимум нескольких населенных пунктов остались отрезаны от основной дороги. Местные чиновники винят во всем дожди, из-за которых вода в реке поднялась и якобы подмыла земляные укрепления.

Местные власти планируют отсыпать скальным грунтом подходы к мосту для возобновления движения. На данный момент проезд по дороге перекрыт, никаких объездов по другим мостам нет.

При этом кремлевские пропагандисты заявили, что это единственная дорога, которая связывает жителей нескольких сёл с "большой землёй".

На видео, снятом водителями видно, что упал пролет моста, по второму также пошла трещина. Очевидцы комментируют, что они достали из провала автомобиль.

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